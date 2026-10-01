Над Россией сбили 330 украинских БПЛА
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 330 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны сбили в период с 20.00 мск 30 сентября до 08.00 1 октября.
По данным Минобороны, БПЛА нейтрализовали в Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе и Крыму. Кроме того, дроны уничтожили над Черным морем, пишет RT.
Накануне украинские беспилотники атаковали Тульскую область. Над территорией региона ликвидировали пять дронов. Повреждений инфраструктуры и домов не зафиксировано, никто не пострадал.
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