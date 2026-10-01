В России пособие при рождении ребенка с 1 января вырастет до 28,4 тысячи рублей
Единовременное пособие при рождении ребенка в России с 2027 года вырастет до 28,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов.
В документе отмечается, что размер такого пособия составит 28 450,45 рубля с 1 января 2027-го, пишет RT.
При этом с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка повысят до 30 385,08 рубля.
Ранее стало известно, что в рамках законопроектов о федеральном бюджете на 2027–2029 годы на поддержку семей с детьми планируют направить 10 трлн рублей. Эти средства пойдут в том числе на единое пособие семьям с детьми и индексацию материнского капитала.
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