В России пособие при рождении ребенка с 1 января вырастет до 28,4 тысячи рублей

Единовременное пособие при рождении ребенка в России с 2027 года вырастет до 28,4 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект федерального бюджета на следующий год и плановый период 2028-2029 годов.

В документе отмечается, что размер такого пособия составит 28 450,45 рубля с 1 января 2027-го, пишет RT.

При этом с 1 февраля единовременное пособие при рождении ребенка повысят до 30 385,08 рубля.

Ранее стало известно, что в рамках законопроектов о федеральном бюджете на 2027–2029 годы на поддержку семей с детьми планируют направить 10 трлн рублей. Эти средства пойдут в том числе на единое пособие семьям с детьми и индексацию материнского капитала.

