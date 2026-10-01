Под Владимиром произошел крупный пожар на производстве пластика
Пожар произошел на производстве пластика в Петушках Владимирской области, возгорание уже ликвидировали. Об этом заявило региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре поступило 1 октября в 02:45 мск. Огонь полностью охватил производственное здание. К 05:29 по Москве возгорание локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров.
«В 06:20 мск пожар ликвидирован на площади 3,9 тыс. кв. м», - указали в МЧС.
Данных о погибших или пострадавших не поступало.
Ранее в Кубринске Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники. В результате погибли 14 человек, напоминает Ura.ru.
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