Под Владимиром произошел крупный пожар на производстве пластика

Около 120 тысяч призывников планируется направить с 10 октября на службу в Вооруженные силы ООН готова выступить посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет Flydubai спас израильский сантехник Правительство запустило эксперимент по внедрению беспилотной спецтехники в шести аэропортах Sotheby's выставит на торги коллекцию с редкими работами ван Гога и Сезанна