Под Владимиром произошел крупный пожар на производстве пластика

Пожар произошел на производстве пластика в Петушках Владимирской области, возгорание уже ликвидировали. Об этом заявило региональное управление МЧС.

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Сообщение о пожаре поступило 1 октября в 02:45 мск. Огонь полностью охватил производственное здание. К 05:29 по Москве возгорание локализовали на площади 3,9 тысячи квадратных метров.

«В 06:20 мск пожар ликвидирован на площади 3,9 тыс. кв. м», - указали в МЧС.

Данных о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее в Кубринске Ярославской области произошел пожар на предприятии по производству пиротехники. В результате погибли 14 человек, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:МЧСПожарВладимирская Область

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