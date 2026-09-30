Захарова сравнила концерт Канье Уэста с черной магией из «Мастера и Маргариты»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила ситуацию вокруг концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге с описанным в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» сеансом черной магии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отвечая на вопрос о шоу, дипломат поделилась, что перечитала несколько глав из «Мастера и Маргариты». Глава «Черная магия и ее разоблачение» напомнила Захаровой о концерте Уэста.

«Театр варьете... как непонятные организаторы непонятно проводили непонятный же сеанс магии с последующим разоблачением», — указала представитель МИД.

Ранее партнер тура Канье Уэста агентство Access Opera объявило об отмене выступлений артиста в Санкт-Петербурге, которые должны были состояться 10 и 11 октября, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:РэперКонцертМИД РФМария Захарова

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