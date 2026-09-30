«Полный возврат!»: В Союзе потребителей «расшифровали» заявление Say Agency по Канье Уэсту
Отложив возврат денег до 12 октября, организаторы пытаются «не свалиться в пике», сказал в эфире НСН Алексей Койтов, выразив надежду, что обещанного не придется «ждать три года».
Официальное заявление организаторов концертов Канье Уэста в России о том, что они не состоятся 10 и 11 октября, кардинально меняет ситуацию с возвратом денег за билеты, объяснил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут». В компании также отметили, что возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября. Койтов объяснил, что меняет это заявление для зрителей, желающих сдать купленные билеты.
«Это заявление кардинально констатирует факт того, что концерт не состоится в указанную дату на указанной площадке. То есть имеет место быть существенное нарушение условий, на которых изначально покупались билеты. Это, безусловно, основание к полному возврату денег без всяких ограничений. Теперь однозначно всем покупателям, вне зависимости от акционности и прочих аспектов, должны вернуть деньги, если они это попросят. Кто-то может согласиться на какие-то новые даты, на новое место, но тем, кто обратится с требованию на возврат денег, им они должны быть возвращены», - указал глава Союза потребителей.
По его мнению, ремарка про 12 октября может быть связана с желанием организаторов избежать волны заявлений о возврате билетов.
«После того, как потребитель заявил требование на возврат денег, ему их должны вернуть в течение 10 дней. Я подозреваю, что организаторы хотят выйти из пике, в которое могут свалиться, если одномоментно все потребуют и всем надо будет одномоментно выплатить. Вполне возможно, что у них либо вообще не хватает денег на всех, либо не хватает, чтобы вернуть в моменте. Как это часто бывает, денежный поток требует какого-то распределения. Я очень надеюсь, что организаторы озаботились возможностью вернуть всем деньги полностью. Пусть это произойдет не в течение 10 дней, как по закону положено, а растянется немногим дольше, но не на год или, как говорится у нас в русской поговорке, чтобы "обещанного три года ждать" не пришлось», - отметил Койтов.
Койтов считает, что если деньги вернут в течение месяца, организаторов не следует «добивать» требованиями о выплате неустойки.
«В этой ситуации, если организатор все-таки в течение месяца всем полностью вернет деньги, я бы даже предложил потребителям воздержаться от предъявления претензий по неустойке. Формально за 10 дней можно деньги вернуть, если они не возвращаются, с 11-го дня неустойка по 3% в день начинает капать. Естественно, неустойку люди могут потребовать, однако если деньги всем выплатят позже, но в разумные сроки, в такой экстраординарной ситуации это будет крайняя добросовестность со стороны организатора и не надо его добивать какими-то неустойками», - заключил собеседник НСН.
Компания ILS Vision, организовавшая концерт Канье Уэста в Стамбуле в мае 2026 года, на днях указала в графике выступлений музыканта концерт в Москве 10 июля 2027 года. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что эта же компания стоит за концертами, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге.
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