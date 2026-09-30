«Полный возврат!»: В Союзе потребителей «расшифровали» заявление Say Agency по Канье Уэсту

Отложив возврат денег до 12 октября, организаторы пытаются «не свалиться в пике», сказал в эфире НСН Алексей Койтов, выразив надежду, что обещанного не придется «ждать три года».

Официальное заявление организаторов концертов Канье Уэста в России о том, что они не состоятся 10 и 11 октября, кардинально меняет ситуацию с возвратом денег за билеты, объяснил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут». В компании также отметили, что возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября. Койтов объяснил, что меняет это заявление для зрителей, желающих сдать купленные билеты.

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«Это заявление кардинально констатирует факт того, что концерт не состоится в указанную дату на указанной площадке. То есть имеет место быть существенное нарушение условий, на которых изначально покупались билеты. Это, безусловно, основание к полному возврату денег без всяких ограничений. Теперь однозначно всем покупателям, вне зависимости от акционности и прочих аспектов, должны вернуть деньги, если они это попросят. Кто-то может согласиться на какие-то новые даты, на новое место, но тем, кто обратится с требованию на возврат денег, им они должны быть возвращены», - указал глава Союза потребителей.

По его мнению, ремарка про 12 октября может быть связана с желанием организаторов избежать волны заявлений о возврате билетов.

«После того, как потребитель заявил требование на возврат денег, ему их должны вернуть в течение 10 дней. Я подозреваю, что организаторы хотят выйти из пике, в которое могут свалиться, если одномоментно все потребуют и всем надо будет одномоментно выплатить. Вполне возможно, что у них либо вообще не хватает денег на всех, либо не хватает, чтобы вернуть в моменте. Как это часто бывает, денежный поток требует какого-то распределения. Я очень надеюсь, что организаторы озаботились возможностью вернуть всем деньги полностью. Пусть это произойдет не в течение 10 дней, как по закону положено, а растянется немногим дольше, но не на год или, как говорится у нас в русской поговорке, чтобы "обещанного три года ждать" не пришлось», - отметил Койтов.

Койтов считает, что если деньги вернут в течение месяца, организаторов не следует «добивать» требованиями о выплате неустойки.

«В этой ситуации, если организатор все-таки в течение месяца всем полностью вернет деньги, я бы даже предложил потребителям воздержаться от предъявления претензий по неустойке. Формально за 10 дней можно деньги вернуть, если они не возвращаются, с 11-го дня неустойка по 3% в день начинает капать. Естественно, неустойку люди могут потребовать, однако если деньги всем выплатят позже, но в разумные сроки, в такой экстраординарной ситуации это будет крайняя добросовестность со стороны организатора и не надо его добивать какими-то неустойками», - заключил собеседник НСН.
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Компания ILS Vision, организовавшая концерт Канье Уэста в Стамбуле в мае 2026 года, на днях указала в графике выступлений музыканта концерт в Москве 10 июля 2027 года. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в этой связи, что эта же компания стоит за концертами, которые должны были состояться в Санкт-Петербурге.

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ФОТО: АР/ТАСС
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