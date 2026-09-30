Официальное заявление организаторов концертов Канье Уэста в России о том, что они не состоятся 10 и 11 октября, кардинально меняет ситуацию с возвратом денег за билеты, объяснил в интервью НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Концертное агентство Say Agency вечером 30 сентября выступило с заявлением о том, что «концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут». В компании также отметили, что возможность вернуть деньги за билеты откроется 12 октября. Койтов объяснил, что меняет это заявление для зрителей, желающих сдать купленные билеты.