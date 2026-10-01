Глава РАН: Российское лазерное оружие показало высокую эффективность
Российское лазерное оружие продемонстрировало высокую эффективность. Об этом рассказал президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости.
По его словам, большие работы ведутся над увеличением мощности и дальности луча. В то же время специалисты стараются уменьшить время сопровождения лазером цели.
«Другая тема — средства поражения специальными методами, когда снаряд разлетается на мелкие высокоэнергетичные осколки, и их облако поражает беспилотники противника», — указал глава РАН.
Красников подчеркнул что развиваются и классические установки, не только зенитный ракетно-пушечный «Панцирь», но и другие отечественные комплексы. В каждом направлении активно работают ведущие ученые и институты страны.
Между тем в Ленинградской области испытали мобильную лазерную установку для борьбы с БПЛА, в проверке приняла участие служба радиационной, химической и биологической защиты Северо-Западного округа Росгвардии, пишет 360.ru.
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