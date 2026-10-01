Пакистан нанес авиаудары по Афганистану, погибли девять человек

Пакистан атаковал восток и юг Афганистана, есть жертвы. Об этом сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед в социальной сети Х.

По его словам, авиаударам подверглись жилые дома в провинциях Кунар и Гильменд. При атаках погибли девять мирных жителей, в их числе женщины и дети. Ранения получили еще одиннадцать человек.

Моджахед назвал произошедшее актом агрессии и нарушением принятых принципов.

Ранее Пакистан нанес удары по приграничным афганским провинциям Кандагар, Хост и Пактия. В связи с этим временного поверенного в делах республики в Кабуле вызвали в МИД Афганистана, напоминает Ura.ru.

