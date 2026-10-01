Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая
Шесть человек пострадали после массового ДТП во Владивостоке, травмы получили в том числе двое граждан КНР. Об этом сообщает Минздрав Приморского края, пишет РИА Новости.
«В результате массового дорожно-транспортного происшествия... бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая», — указали в ведомстве.
Специалисты проводят комплекс диагностических мероприятий для оценки тяжести состояния пострадавших и определения тактики лечения.
Как сообщает ТАСС, во Владивостоке произошла авария с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, он повредил 11 машин и врезался в следовавший навстречу большегруз.
Ранее в Красноярске столкнулись на трассе шесть автомобилей, в ДТП погибли три человека, напоминает 360.ru.
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