Во Владивостоке в ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое граждан Китая

«В результате массового дорожно-транспортного происшествия... бригадами скорой помощи во Владивостокскую клиническую больницу №2 доставлены шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая», — указали в ведомстве.

Специалисты проводят комплекс диагностических мероприятий для оценки тяжести состояния пострадавших и определения тактики лечения.

Как сообщает ТАСС, во Владивостоке произошла авария с участием двух грузовых и нескольких легковых автомобилей. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, он повредил 11 машин и врезался в следовавший навстречу большегруз.

Ранее в Красноярске столкнулись на трассе шесть автомобилей, в ДТП погибли три человека, напоминает 360.ru.

