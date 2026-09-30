Say Agency: Концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся
Агентство Say Agency официально подтвердило отмену концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах», - говорится в заявлении организаторов в ВК.
Как уточнили в Say Agency, возврат денег за купленные ранее билеты начнется 12 октября 2026 года. Организаторы пообещали позднее обнародовать детали условий возврата средств. Кроме того, агентство выразило благодарность всем, кто поддерживал организаторов в стремлении провести концерт исполнителя.
Днем ранее американское агентство Access Opera, которое выступает партнером концертного тура Канье Уэста, проинформировало, что артист в Санкт-Петербург не приедет.
Say Agency и петербургский стадион «Газпром Арена» 17 августа через соцсети сообщили, что рэпер выступит в России на этой площадке 10 и 11 октября. Была запущена продажа билетов. Однако затем «Газпром Арена» выступила с заявлением, что договор на аренду площадки не заключен, поэтому концерт не состоится. При этом Say Agency до сих пор утверждало, что концерты не отменены и всё-таки состоятся.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на фоне неопределенности покупатели билетов начали подавать материальные иски к организаторам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Полный возврат!»: В Союзе потребителей «расшифровали» заявление Say Agency по Канье Уэсту
- В Совфеде призвали НАТО серьезно отнестись к заявлению Москвы о ядерном оружии
- В Госдуме объяснили, почему Макрон признал значимость российского газа для Европы
- Россиянам объяснили, почему соки и пюре вредят зубам детей не меньше конфет
- Временная передышка: Юшков назвал условие для снижения цен на нефть до $70
- До последнего «инфоцыгана»? Какой сигнал дал блогерам приговор Портнягину
- Say Agency: Концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся
- Украине предрекли политический коллапс на фоне ударов ВС РФ
- Юрист объяснил, за что блогеру Портнягину дали пять лет колонии
- Штрафы и страховка: Как банки навязывают ненужные услуги клиентам