Say Agency: Концерты Канье Уэста в Петербурге не состоятся

Агентство Say Agency официально подтвердило отмену концертов рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге.

«Друзья, с искренним сожалением сообщаем вам, что концерты YE в Санкт-Петербурге в запланированные даты состояться не смогут. В ближайшее время мы выйдем к вам с официальным заявлением о статусе проекта и дальнейших планах», - говорится в заявлении организаторов в ВК.

Как уточнили в Say Agency, возврат денег за купленные ранее билеты начнется 12 октября 2026 года. Организаторы пообещали позднее обнародовать детали условий возврата средств. Кроме того, агентство выразило благодарность всем, кто поддерживал организаторов в стремлении провести концерт исполнителя.