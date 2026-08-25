1,5 млрд за отмену: Как Канье Уэст получил деньги до концерта
Промоутер забыл о правилах организации выступления, заявил НСН Владимир Зубицкий.
Вполне допустимо заплатить артисту серьезный гонорар, но надо согласовать выступление с администрацией, иначе можно потерять деньги, рассказал НСН советник президента компании «Артлайф», промоутер Владимир Зубицкий.
Промоутерская компания Say Agency заявила, что концерт американского рэпера Канье Уэста на "Газпром Арене" состоится, несмотря на вчерашние заявления площадки об их отмене. Артисту уже заплатили 1,5 миллиарда рублей за два выступления, утверждает «Фонтанка». Зубицкий подтвердил, что деньги уже могли уйти музыканту.
«Я могу сказать, что эта сумма более-менее правдоподобная, а может, она даже и больше. Эти деньги вполне могли заплатить. У нас очень рискованный и сложный бизнес, здесь еще не было спонсоров, поэтому весь расчет был на билеты. Их продали, но теперь непонятно, что с ними делать. Как вы себе представляете сделать перенос билетной программы из “Газпром Арены”? О готовности принять концерт говорил только директор “Лужников”, но это что-то за гранью реальности. Бывает, что что-то переносится из одной площадки на другую, но чтобы из одного города в другой — это полная фантастика. Соответственно, нужно сделать полный возврат этих билетов и продать новые», — отметил он.
«Газпром Арена» также сообщила, что руководство стадиона не знало о том, что мероприятие не согласовано с городскими властями. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Зубицкого удивили такие отношения с промоутером.
«Прежде чем подписать договор с площадкой, необходимо направить уведомительное письмо в городскую администрацию или в мэрию и в МВД и МЧС. После этого приходит ответ, согласовано мероприятие или нет. Когда приходит отказ, то он обоснован и имеет какие-то причины, которые можно устранить и прийти уже на площадку с документами. Это было всегда — больше 10 лет точно, потому что на концерте всегда толпы народа, много зрителей на площадке — большая ответственность всех, начиная от организаторов и заканчивая полицией и властями. В Москве тоже никто просто так не разрешит, поэтому я не верю в перенос», — сообщил он.
Зубицкий добавил, что на репутацию России такие события не повлияют.
«В этом вообще ничего страшного. На имидж площадки это не повлияет, так как она не получила документы. Для России тоже нет никаких проблем, потому что это — Канье Уэст. Ему запрещено выступать во многих странах, включая Великобританию и Польшу. У него специфическая музыка, да и сам он скандальный артист, поэтому странно говорить, что другие певцы не поедут к нам после его отмены», — заключил он.
Позже гендиректор Say Agency Анна Субчева сообщила РБК, что Канье Уэст действительно получил аванс, но не раскрыла его сумму. Она подчеркнула, что остается подписать договор с площадкой, и уверена, что концерты состоятся.
Ранее генеральный директор концертного агентства TCI и генеральный продюсер театра «Одеон» Эдуард Ратников назвал НСН виновных в срыве концерта Уэста.
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