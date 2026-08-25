«Я могу сказать, что эта сумма более-менее правдоподобная, а может, она даже и больше. Эти деньги вполне могли заплатить. У нас очень рискованный и сложный бизнес, здесь еще не было спонсоров, поэтому весь расчет был на билеты. Их продали, но теперь непонятно, что с ними делать. Как вы себе представляете сделать перенос билетной программы из “Газпром Арены”? О готовности принять концерт говорил только директор “Лужников”, но это что-то за гранью реальности. Бывает, что что-то переносится из одной площадки на другую, но чтобы из одного города в другой — это полная фантастика. Соответственно, нужно сделать полный возврат этих билетов и продать новые», — отметил он.



«Газпром Арена» также сообщила, что руководство стадиона не знало о том, что мероприятие не согласовано с городскими властями. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на свои источники. Зубицкого удивили такие отношения с промоутером.