МАГАТЭ согласовывает локальные перемирия для ремонта линий электроснабжения ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обсуждает с Россией и Украиной локальные прекращения огня для ремонта поврежденных линий Запорожской атомной электростанции, рассказал генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет РИА Новости.
ЗАЭС неоднократно теряла внешнее электроснабжение на фоне конфликта на Украине, связывающие станцию с энергосистемой линии отключались либо повреждались, для ремонтных работ на объекте требовался безопасный доступ специалистов, отмечает RT.
«Мы ведем переговоры о локальных прекращениях огня между... сторонами», — заявил Гросси.
Из-за нестабильного внешнего электроснабжения МАГАТЭ помогает обеспечивать работу резервных систем АЭС, речь идет в том числе о поставках топлива для аварийных генераторов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение ударами по ЗАЭС провоцируют ядерную катастрофу.
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