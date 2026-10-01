МАГАТЭ согласовывает локальные перемирия для ремонта линий электроснабжения ЗАЭС

ЗАЭС неоднократно теряла внешнее электроснабжение на фоне конфликта на Украине, связывающие станцию с энергосистемой линии отключались либо повреждались, для ремонтных работ на объекте требовался безопасный доступ специалистов, отмечает RT.

«Мы ведем переговоры о локальных прекращениях огня между... сторонами», — заявил Гросси.

Из-за нестабильного внешнего электроснабжения МАГАТЭ помогает обеспечивать работу резервных систем АЭС, речь идет в том числе о поставках топлива для аварийных генераторов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение ударами по ЗАЭС провоцируют ядерную катастрофу.

