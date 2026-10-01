СМИ: Объем кредитов россиян достиг рекордных 40,2 трлн рублей

Общий кредитный портфель россиян в начале сентября достиг 40,2 трлн рублей, это рекордный показатель, всего с начала года портфель увеличился на 2,2 трлн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что население активнее наращивает долговую нагрузку, несмотря на высокую стоимость кредитов. Ставки по многим продуктам сохраняются на уровне более 20%. Издание напомнило, что 1 сентября 2025 года общий объем кредитного портфеля составлял 37,8 трлн рублей.

По данным экспертов, наиболее значительная доля приходится на ипотеку и необеспеченные кредиты. Почти 35% задолженности занимают жилищные займы, 32% — кредиты наличными, по 15% — кредитные карты и автокредиты.

Как отметили в ЦБ, одна из основных причин роста кредитного портфеля в текущем году - отложенный спрос.

Ранее финансовый маркетплейс «Сравни» выяснил, что российские банки стали чаще одобрять потребительские кредиты, в сентябре одобряемость таких продуктов выросла до 15%.

