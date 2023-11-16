В конкурсную программу фестиваля «Зимний» в Москве вошли 8 российских кинопремьер

Отмечается, что в программе фестиваля представлены, в частности, подростковый триллер с социальным подтекстом «110» Ильи Михеева, в котором одну из главных ролей исполнила Елизавета Боярская, комедийная драма «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич. Кроме того, в конкурсе фестиваля можно будет увидеть фильм «Белой дороги!» о взаимоотношениях сына и матери.

За призы фестиваля также будет бороться фильм «Вера» Иры Волковой, который был снят по повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось…».

Якутское кино будет представлено лентой режиссера Николая Карякина (Айдына Ате) «Тимир». Она расскажет о судьбе осиротевшего мальчика, который встретил духа, застрявшего между двумя мирами. Кроме того, зрители смогут увидеть новую работу Твердовского «Панические атаки» о судьбе девушки, которая страдает нервными проявлениями и паническими атаками.

Площадками фестивальных показов станут кинотеатр «Художественный» и кинотеатры сети «Москино».

