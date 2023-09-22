«Недоразумение!»: Режиссер Бурнашев анонсировал встречу с РКН по фильму «Айта»

Степан Бурнашев сказал в эфире НСН, что еще не получал от Роскомнадзора разъяснения по фильму и хочет уточнить мотивы ведомства, указавшего удалить «Айту» из онлайн-кинотеатров.

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН сообщил, что встретится с представителями Роскомнадзора, чтобы прояснить ситуацию с картиной.

Роскомнадзор ранее направил в российские онлайн-кинотеатры требование удалить из библиотек фильм Бурнашева «Айта». Ведомство усмотрело там «деструктивный контент», касающийся «единства народов России», хотя режиссер объяснял, что наоборот указывал на негативные последствия разделения на «своих» и «чужих».

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«У нас будет встреча с цифровыми дистрибьюторами и представителями Роскомнадзора, где мы узнаем мотивы, точную формулировку и вообще отношение к этой всей истории. Я надеюсь, что это недоразумение, и в скором времени это все решится. Официального ответа от Роскомнадзора с объяснение причин я еще не получил, поэтому я считаю, что преждевременно обращаться в какие-то другие инстанции», - сказал Бурнашев.

При этом режиссер поблагодарил за поддержку журналистов, коллег и обычных зрителей.

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«Как минимум, общественный резонанс получился. Я ощущаю поддержку от зрителей, от журналистов, от земляков. Я не ожидал, что эта история приобретет такой резонанс, что СМИ начнут много писать, очень много поддерживающих комментариев от обычных зрителей. Да, коллеги тоже поддерживают меня, много кто в личных сообщениях пишет, звонят, это очень обнадеживает», - заключил собеседник НСН.

Кинорежиссер Александр Сокуров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решение Роскомнадзора по «Айте» является «большой ошибкой». Со соей стороны, депутат Госдумы Федот Тумусов говорил НСН, что данная ситуация выглядит «спорной и противоречивой».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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