«Недоразумение!»: Режиссер Бурнашев анонсировал встречу с РКН по фильму «Айта»

Режиссер фильма «Айта» Степан Бурнашев в интервью НСН сообщил, что встретится с представителями Роскомнадзора, чтобы прояснить ситуацию с картиной.

Роскомнадзор ранее направил в российские онлайн-кинотеатры требование удалить из библиотек фильм Бурнашева «Айта». Ведомство усмотрело там «деструктивный контент», касающийся «единства народов России», хотя режиссер объяснял, что наоборот указывал на негативные последствия разделения на «своих» и «чужих».