Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у «Айты»

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» из-за негативной реакции зрителей в соцсетях, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.

BadComedian связал запрет проката якутского фильма «Айта» с завистью Минкульта

В конце сентября Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева.

До этого Роскомнадзор направил в онлайн-кинотеатры требование удалить «Айту». Ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», передает RT.

Режиссер картины сказал «Радиоточке НСН», что узнаваемости якутского кинематографа удалось добиться благодаря упорному труду и участию в прокате и кинофестивалях.

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ФОТО: стоп-кадр
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