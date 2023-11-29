Минкультуры объяснило отзыв прокатного удостоверения у «Айты»
Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» из-за негативной реакции зрителей в соцсетях, сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
В конце сентября Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта» режиссера Степана Бурнашева.
До этого Роскомнадзор направил в онлайн-кинотеатры требование удалить «Айту». Ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», передает RT.
Режиссер картины сказал «Радиоточке НСН», что узнаваемости якутского кинематографа удалось добиться благодаря упорному труду и участию в прокате и кинофестивалях.
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