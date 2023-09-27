«Афоня из Якутии»: Поссорит ли политиков отмена фильма «Айта»

ОТ ЛЮБИМОВОЙ ДО НАЙДЕНОВА: «ОНИ ПАТРИОТЫ»

Фильм «Айта» привлек внимание широкой публики в начале декабря 2022 года, получив приз за лучшую режиссуру на Первом российском фестивале авторского кино «Зимний», прошедшем в Москве при поддержке Минкультуры.

Министр культуры Ольга Любимова, присутствовавшая на церемонии закрытия «Зимнего» вместе с корреспондентом НСН, произнесла пламенную речь, в которой не ругала «Айту». Главный приз фестиваля получил фильм «Не хороните меня без Ивана», также рассказывающий о взаимоотношениях русских и якутов. Министр одобрила выбор жюри, дав отсчет рассвету якутского кино.

«Мы первый "Зимний" запомним надолго и будем вспоминать теплыми словами. Зимний! Теплый! Свой!», - восхитилась тогда Любимова.

Ей вторил председатель жюри Алексей Герман-младший, назвавший «Айту» мощной картиной, а Бурнашева - режиссером невероятной одаренности.

Однако, спустя почти год, к «Айте» внезапно возникли претензии у Роскомнадзора. В середине сентября ведомство указало на «деструктивную информацию», которая противоречит «принципам единства народов РФ» и велела онлайн-кинотеатрам удалить «Айту» из библиотек. 27 сентября стало известно, что Минкультуры отозвало у фильма лицензию.

Интересно, что буквально накануне в защиту картины и режиссера высказался глава Якутии Айсен Николаев.

«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба ("Айту" и "Кандидат" Дмитрия Шадрина, в котором усмотрели пропаганду ЛГБТ – прим. НСН) посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны», - сказал Николаев в ходе прямой линии на YouTube.

Он назвал «очевидными» успехи якутского кино и указал на его серьезный кассовый потенциал. При этом глава региона рассказал, что говорил с режиссерами.

«Я со Степаном, с Дмитрием разговаривал по телефону. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках», - отметил Айсен Сергеевич.

Со своей стороны, депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов говорил НСН, что ситуация с «Атой» противоречива.

«Я считаю, что тут вопрос спорный. С одной стороны, сфера межнациональных отношений тонкая и опасная, но с другой – художник показывает то, что есть. Тут главное – усугубляет ли он проблему или, наоборот, раскрывает и призывает ее решить? Режиссер говорит, что раскрывает проблему и указывает на необходимость ее решения, а Роскомнадзор, я так понимаю, считает, что он раскрывает проблему, но еще и усугубляет. В этом смысле есть некое противоречие, поэтому надо привлечь специалистов еще раз посмотреть фильм и принять какое-то решение», - предложил Тумусов.