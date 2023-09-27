«Афоня из Якутии»: Поссорит ли политиков отмена фильма «Айта»
Глава Якутии Найденов, депутат Тумусов и режиссер Сокуров заступились за картину Степана Бурнашева, но их усилия разбились о молчание министра Любимовой.
В России набирает обороты скандал вокруг фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева.
Вслед за Роскомнадзором на картину ополчился Минкульт, отозвавший у фильма лицензию. На этом фоне режиссера поддержали губернатор Якутии, депутаты и коллеги, а сам Бурнашев считает случившееся недоразумением.
ОТ ЛЮБИМОВОЙ ДО НАЙДЕНОВА: «ОНИ ПАТРИОТЫ»
Фильм «Айта» привлек внимание широкой публики в начале декабря 2022 года, получив приз за лучшую режиссуру на Первом российском фестивале авторского кино «Зимний», прошедшем в Москве при поддержке Минкультуры.
Министр культуры Ольга Любимова, присутствовавшая на церемонии закрытия «Зимнего» вместе с корреспондентом НСН, произнесла пламенную речь, в которой не ругала «Айту». Главный приз фестиваля получил фильм «Не хороните меня без Ивана», также рассказывающий о взаимоотношениях русских и якутов. Министр одобрила выбор жюри, дав отсчет рассвету якутского кино.
«Мы первый "Зимний" запомним надолго и будем вспоминать теплыми словами. Зимний! Теплый! Свой!», - восхитилась тогда Любимова.
Ей вторил председатель жюри Алексей Герман-младший, назвавший «Айту» мощной картиной, а Бурнашева - режиссером невероятной одаренности.
Однако, спустя почти год, к «Айте» внезапно возникли претензии у Роскомнадзора. В середине сентября ведомство указало на «деструктивную информацию», которая противоречит «принципам единства народов РФ» и велела онлайн-кинотеатрам удалить «Айту» из библиотек. 27 сентября стало известно, что Минкультуры отозвало у фильма лицензию.
Интересно, что буквально накануне в защиту картины и режиссера высказался глава Якутии Айсен Николаев.
«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы оба ("Айту" и "Кандидат" Дмитрия Шадрина, в котором усмотрели пропаганду ЛГБТ – прим. НСН) посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба патриоты, никаких они фильмов про нетрадиционные ценности или национализм снимать в принципе не способны», - сказал Николаев в ходе прямой линии на YouTube.
Он назвал «очевидными» успехи якутского кино и указал на его серьезный кассовый потенциал. При этом глава региона рассказал, что говорил с режиссерами.
«Я со Степаном, с Дмитрием разговаривал по телефону. Я им сказал, чтобы они не переживали. Они и новые фильмы другие снимут, не менее хорошие, не менее интересные для зрителя. Просто здесь надо быть, знаете, в некоторой степени более сосредоточенными, понимать, где могут "подловить", на каких ошибках», - отметил Айсен Сергеевич.
Со своей стороны, депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов говорил НСН, что ситуация с «Атой» противоречива.
«Я считаю, что тут вопрос спорный. С одной стороны, сфера межнациональных отношений тонкая и опасная, но с другой – художник показывает то, что есть. Тут главное – усугубляет ли он проблему или, наоборот, раскрывает и призывает ее решить? Режиссер говорит, что раскрывает проблему и указывает на необходимость ее решения, а Роскомнадзор, я так понимаю, считает, что он раскрывает проблему, но еще и усугубляет. В этом смысле есть некое противоречие, поэтому надо привлечь специалистов еще раз посмотреть фильм и принять какое-то решение», - предложил Тумусов.
ОТ БУРНАШЕВА ДО СОКУРОВА: «ОШИБКА И НЕДОРАЗУМЕНИЕ»
Сам Степан Бурнашев говорил НСН, что считает недоразумением решение Роскомнадзора, и надеется прояснить ситуацию.
«У нас будет встреча с цифровыми дистрибьюторами и представителями Роскомнадзора, где мы узнаем мотивы, точную формулировку и вообще отношение к этой всей истории. Я надеюсь, что это недоразумение, и в скором времени это все решится. Официального ответа от Роскомнадзора с объяснение причин я еще не получил, поэтому я считаю, что преждевременно обращаться в какие-то другие инстанции», - сказал Бурнашев 22 сентября.
Сегодня, после нерадостных вестей от Минкульта, режиссер сказал, что пока воздерживается от комментариев.
«Я пока не хочу давать комментарии, пока осознаю ситуацию», - сказал Бурнашев НСН. При этом он ушел от ответа на вопрос, успел ли встретиться с представителями Роскомнадзора.
Создатель «Айты» отмечал, что получил много слов поддержки от простых зрителей и коллег. В их числе оказался и известный режиссер Александр Сокуров.
«Принципиально эта ситуация абсолютно несправедливая. Это большая ошибка. Режиссер прямо сказал, что он собирался создавать и что создал. Не верю, что в кинематографе может быть что-то, что стравливает народы, по крайней мере в традиции русского кино… Мы этого не умеем, нас этому не учили. Уж точно режиссер из Якутии не сумел бы сделать так, чтобы кого-то на кого-то натравить. Это очень странная политическая акция. Кино нельзя запрещать. Это по природе свободное искусство», - сказал Сокуров НСН.
Фильм «Айта», вышедший в широкий прокат в марте 2023 года, на сегодня стал самой кассовой якутской картиной в истории, собрав более 26 млн рублей. Его сюжетная линия строится вокруг самоубийства беременной якутской школьницы, оставившей предсмертную записку с именем русского полицейского Афони, на которого обрушивается гнев местных жителей.
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