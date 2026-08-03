ОТ «ХОЛОПА» ДО «ДЕДУШКИ»

К концу второго месяца лета лидерами по сборам вновь стали байопик «Майкл» и российская картина «Холоп 3». По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино лента о Майкле Джексоне в июле добавила к своей кассе 523,6 миллиона рублей. Проект привлек в кинотеатры еще миллион зрителей. Общие сборы фильма в России превысили два миллиарда рублей.

Немногим меньше, 355,8 миллиона рублей, заработал «Холоп 3», при этом общие сборы фильма преодолели рубеж в миллиард рублей. За июль новую часть франшизы в кинотеатрах посмотрели 752,8 тысячи зрителей.

Тройку лидеров замыкает картина «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым. Фильм, представленный в кинотеатрах с 16 июля, к концу месяца показал кассу в 285,1 миллиона рублей и привлек 740,4 тысячи зрителей. Для сравнения, первая часть истории, которую представили в кинотеатрах в июне 2025 года, за две недели заработала чуть меньше – почти 245 миллионов рублей.