В Wildberries опровергли слухи о переносе основных складов за пределы РФ
Информация о якобы переносе основных складов Wildberries за пределы России не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.
Отмечается, что работа по расширению логистической инфраструктуры в странах присутствия действительно ведётся, но все необходимые ресурсы, в первую очередь, направляются на восстановление логистических процессов и поддержку стабильной работы.
«Публикации на тему... переноса основных логистических мощностей за пределы РФ расцениваем как излишнее эмоциональное подогревание ситуации, которое не отражает сути наших бизнес-процессов», - указали в компании.
Ране в Самарской области полностью выгорел склад Wildberries, который был атакован украинским беспилотником 2 августа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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