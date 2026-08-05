В Москве пенсионерка подожгла квартиру, из которой ее должны были выселить

Отмечается, что женщина ранее продала квартиру Нино Цитлидзе, однако позже заявила, что якобы стала жертвой мошенников и потребовала аннулировать сделку.

Длившееся более четырёх лет разбирательство закончилось судом. Иванову освободить квартиру и передать ключи. По словам Цитлидзе, у пенсионерки есть условный срок за поджог военкомата, поэтому она попросила обеспечить наряд, ожидая от бывшей владелицы «всего, что возможно».

В итоге Иванова устроила «горячую» встречу судебным приставам, один из которых пострадал, спасая её из горящей квартиры.

«Будем настаивать на возбуждении уголовного дела и привлечении Ивановой к ответственности за совершенное деяние», – заключил адвокат Максим Пешков.

Ранее в СМИ появилась информация, что риэлторы в России начали запрашивать у граждан выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

