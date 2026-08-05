В Москве пенсионерка подожгла квартиру, из которой ее должны были выселить
В Москве 68-летняя пенсионерка Наталья Иванова подожгла квартиру, из которой её должны были выселить. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что женщина ранее продала квартиру Нино Цитлидзе, однако позже заявила, что якобы стала жертвой мошенников и потребовала аннулировать сделку.
Длившееся более четырёх лет разбирательство закончилось судом. Иванову освободить квартиру и передать ключи. По словам Цитлидзе, у пенсионерки есть условный срок за поджог военкомата, поэтому она попросила обеспечить наряд, ожидая от бывшей владелицы «всего, что возможно».
В итоге Иванова устроила «горячую» встречу судебным приставам, один из которых пострадал, спасая её из горящей квартиры.
«Будем настаивать на возбуждении уголовного дела и привлечении Ивановой к ответственности за совершенное деяние», – заключил адвокат Максим Пешков.
Ранее в СМИ появилась информация, что риэлторы в России начали запрашивать у граждан выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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