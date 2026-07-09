От сказок до «Битвы моторов»: Какие фильмы выйдут в кинотеатрах осенью 2026 года
С осени в российском прокате появится немало заметных киноновинок, включая «Голодные игры: Рассвет Жатвы» и сиквел «Руки Вверх!», рассказали НСН Алексей Васясин и Роман Исаев.
Помимо сказок и картины «Голодные игры: Рассвет Жатвы» кинотеатры ждут достойных сборов от экш-фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.
«Начиная с сентября будет очень много кассовых картин с потенциалом сборов от 500 миллионов рублей. Это "Морозко", из зарубежных — "Голодные игры: Рассвет Жатвы", потом будет. К таким картинам, безусловно, можно отнести и "Битву моторов" — экшн-кино с Иваном Янковским и Юрой Борисовым. Мы верим в Юру, Юра Борисов соберет», — отметил он.
В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев добавил, что также кинотеатры возлагают надежды на сиквел фильма «Руки Вверх!» и новые сказки.
«В ту же копилку вторая часть идет "Руки Вверх!", которая тоже, мы уверены, соберет хорошую кассу. "Руки Вверх!" продолжают триумфальное шествие по нашим стадионам, караоке-залам. На октябрь, осенние каникулы также полагается несколько больших релизов. Помимо "Морозко" это "Королевство кривых зеркал", "Сказка о потерянном времени", "Чудо-юдо". Осень видится плотной по большим релизам, но пока надо прожить лето», — сказал он.
Среди ближайших заметных новинок с 16 июля на большие экраны должна выйти картина «На деревню дедушке 2». Первая часть в 2025 году заработала в прокате 854 миллиона рублей. В продолжении помимо Юрий Стоянов зритель также увидит Федора Добронравова, и противостояние героев, несомненно усилит комедийный эффект.
На август намечена премьера сказки – «Последний богатырь. Колобок». Эта франшиза тоже хорошо знакома зрителю, первый фильм вышел еще в 2017 году. Помимо прочего ожидается полнометражное кино «Смешарики сквозь вселенные». За сценарий отвечал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».
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