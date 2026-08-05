ЦИК определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму

По результатам жеребьёвки, в которой участвовали представители всех партий, первое место в бюллетене получила «Единая Россия». Далее идут «Яблоко», ЛДПР, «Партия прямой демократии» и «Зелёные».

Следом расположились «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Последнее 11-е место в бюллетене - у «Новых людей».

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о завершении регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».