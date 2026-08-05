ЦИК определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму
Центральный избирательный комитет (ЦИК) РФ определил порядок партий в бюллетенях на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости.
По результатам жеребьёвки, в которой участвовали представители всех партий, первое место в бюллетене получила «Единая Россия». Далее идут «Яблоко», ЛДПР, «Партия прямой демократии» и «Зелёные».
Следом расположились «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, «Партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Последнее 11-е место в бюллетене - у «Новых людей».
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о завершении регистрации федеральных списков кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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