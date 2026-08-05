Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Донецке

Он уточнил, что в результате атаки погибла женщина 1948 года рождения. Ещё две женщины, 1946 и 1952 годов рождения, были ранены.

В региональном Минздраве рассказали, что одна из пострадавших находтся в состоянии средней тяжести, вторая - в тяжёлом.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком в результате атаки ВСУ погибли четеро детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

