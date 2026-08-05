Российские синхронистки взяли золото чемпионата Европы в акробатической группе

На проходящем в Париже турнире российская команда, в состав которой вошли Майя Дорошко, Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Валерия Плеханова, Елена Шабанова, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова и Ольга Тютюник, набрала 244,8221 балла.

Второе место заняли синхронистки из Испанки, получившие от судей 242,2428 балла. Бронзовые медали достались представительницам Италии - их результат 219,2545 балла.

Ранее российская гребчиха Мария Жовнер завоевала золотую медаль в соревнованиях одиночек легкого веса на проходящем в Италии чемпионате Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».