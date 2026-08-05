Генерал Липовой: Удар по складу в Хмельницком сорвал атаки Киева вглубь РФ
Удар ВС РФ по складу в Хмельницком сорвал планы Киева по нанесению серии ударов вглубь территории РФ и спас жизни сотен россиян. Об этом сайту aif.ru заявил генерал-майор, Герой России Сергей Липовой.
По его словам, удар пришёлся в тот момент, когда на объект прибыла крупная партия вооружений. Он отмети, что помимо многочисленных снарядов на складе находились ударные и разведывательные беспилотники.
Украинские власти назвали призошедшее диверсией. Липовой же считает, что это результат работы российской разведки, которая «скорее всего, отслеживала перемещение этой крупной партии боеприпасов» - после её прибытия на складскую зону и последовал прилёт.
«А арест начальника СБУ — это естественная реакция киевского режима, им всегда нужно найти стрелочника и предъявить ему претензии за промахи», — заключил генерал-майор.
Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированном ударе по Киеву и Киевской области и поражении транспортно-логистических и распределительных центров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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