Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7%
Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до уровня 6–7%. Согласно комментарию регулятора к среднесрочному макроэкономическому прогнозу, годовая инфляция в стране может ускориться до 6,3% по итогам сентября, сообщает RT.
По итогам второго квартала показатель составил 6% в годовом выражении. В июне и июле наблюдалось ускорение роста цен, что в первую очередь связано с подорожанием нефтепродуктов.
Рост стоимости моторного топлива добавил около 0,3 процентного пункта к приросту потребительских цен в июне и еще 0,2 процентного пункта за первые две недели июля.
При этом устойчивая инфляция во втором полугодии останется в диапазоне 4–5%. Центральный банк сохраняет ожидание, что к 2027 году годовой показатель вернется к целевому уровню в 4%.
Росстат в конце июля зафиксировал замедление недельной инфляции в России, но в годовом выражении рост потребительских цен достиг 5,94%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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