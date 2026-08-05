Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до 7%

Банк России повысил прогноз по инфляции на текущий год до уровня 6–7%. Согласно комментарию регулятора к среднесрочному макроэкономическому прогнозу, годовая инфляция в стране может ускориться до 6,3% по итогам сентября, сообщает RT.

По итогам второго квартала показатель составил 6% в годовом выражении. В июне и июле наблюдалось ускорение роста цен, что в первую очередь связано с подорожанием нефтепродуктов.