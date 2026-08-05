Памфилова допустила атаки на ресурсы ЦИК на выборах в Госдуму
В ходе сентябрьских выборов в Госдуму на ресурсы Центризбиркома возможны атаки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
На встрече с президентом РФ она указала, что «от киевской банды можно ожидать чего угодно», в том числе кибератак. И ЦИК готов к их отражению.
«Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учётом того, что мы работу проделали, что мы готовы», - заключила Памфилова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости готовиться к провокациям Киева в ходе избирательной кампании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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