Просмотр сериала «Бригада» и фильмов Алексея Балабанова сейчас даже полезен, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности запрета в РФ фильмов режиссера Алексея Балабанова и других криминальных картин в свете нового закона против дискредитации в кино традиционных ценностей. Нормативный акт был принят Госдумой в июле 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го. По словам депутата Николая Бурляева, парламентарии ещё не решили, какие фильмы будут пересматривать на соответствие традиционным ценностям, но разобраться «со всей этой братвой», начиная от фильмов Балабанова, будет необходимо.