От «Резервации» до лирики: Какие сериалы смотреть в феврале
В феврале 2026 года зрителям представят лирическую комедию с Гошей Куценко и Милой Ершовой, новый триллер об аномальной закрытой зоне и продолжение истории о смоленских вампирах с Юрием Стояновым.
Онлайн-кинотеатры приготовили на февраль 2026 года несколько ярких премьер. Среди них как проекты, которые в 2025 году успели удивить кинокритиков, так и продолжения историй, которые уже полюбились зрителям.
При этом радует и разнообразие жанров. На малых экранах можно будет увидеть триллер, драмеди об отношениях отцов и детей в непростых обстоятельствах и не только.
ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
На февраль намечена премьера триллера «Резервация» с Денисом Шведовым и Филиппом Янковским. По сюжету, основанному на романе Станислава Гимадеева «Принцип четности», главный герой Сергей возвращается домой после пяти лет в тюрьме. Однако в городок не проехать просто так, поскольку он отрезан от внешнего мира загадочной аномалией. Герой попадает на закрытую территорию, и теперь ему предстоит наладить отношения с уже взрослой дочерью, разгадать загадки территории и спасти свою семью. Как гласит слоган проекта: «Зайти можно, выйти нельзя».
Помимо Дениса Шведова и Филиппа Янковского в сериале можно увидеть множество известных актеров – Екатерину Волкову, Алексея Розина, Юрия Насонова, Полину Гухман, Антона Артемьева, Валерию Астапову и не только. На данный момент к просмотру в онлайн-кинотеатре «Кион» доступно два эпизода. В дальнейшем каждую пятницу будет выходить две новые серии.
С ФЕСТИВАЛЕЙ В ОНЛАЙН
На февраль намечена и премьера сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях.
Онлайн-кинотеатр Okko презентует инклюзивную лирическую комедию о поиске взаимопонимания между родителями и детьми. По сюжету герой Куценко, бывший уголовник по прозвищу Старый, выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. Когда-то он взял на себя вину друга Рахима, который и думать забыл о товарище.
Оказавшись на свободе, Старый намерен забрать свою долю и съездить на море, но узнает, что у него есть взрослая дочь с инвалидностью – Оля. Эту роль в сериале сыграла Мила Ершова.
По условиям УДО герои вынуждены жить вместе. Старый при этом старается быть хорошим отцом, но Оля не хочет, чтобы ей «причиняли добро». Девушка, несмотря на инвалидность, живет насыщенной жизнью и не нуждается в поддержке.
Режиссером драмеди выступил Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера «Выжившие». Помимо Куценко и Ершовой в сериале также снимались такие артисты, как Алексей Розин, Ольга Лерман, Юлия Александрова, Александр Обласов, Кузьма Котрелев и не только.
Проект ранее получил награду фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», как «Самый ожидаемый сериал», а Гоша Куценко за эту роль удостоен награды «Главный герой сезона». Стоит отметить, что в прошлый год самым ожидаемым сериалом на «Новом сезоне» назвали «Аутсорс», который в итоге стал одним из главных проектов 2025 года.
Две первые серии драмеди из восьми эпизодов можно будет увидеть уже 5 февраля. Далее серии будут выходить каждый четверг.
Со своей стороны онлайн-кинотеатр Premier в феврале продолжит показ медицинской драмы «Полная совместимость» об амбициозном трансплантологе Светлане с жестким характеров, которую после скандала в Санкт-Петербурге распределяют в провинциальный Заполярск. Главные роли в проекте сыграли Мария Лисовая, Петр Федоров и Семен Молоканов.
Премьера сериала ранее состоялась в рамках конкурсной программы фестиваля «Пилот». Режиссером и одним из сценаристов выступил Григорий Васильев («Мой первый гонорар»).
На данный момент к просмотру доступны три серии, четвертый эпизод выйдет 5 февраля, в дальнейшем они будут выходить раз в неделю.
ПРОДОЛЖЕНИЯ СЛЕДУЮТ
Онлайн-кинотеатры Start и Wink в феврале продолжат показывать второй сезон сериала «Дети перемен». Первый эпизод представили еще 29 января. Во втором сезоне Флора (Виктория Исакова) уже не простой водитель троллейбуса, а главарь группировки, контролирующей успешный и незаконный бизнес. Помимо прочего в продолжении истории зрителей ждет безжалостное противостояние Флоры со старшим сыном Петей (Слава Копейкин).
Создатели проекта подчеркивают, что второй сезон будет жестче и динамичнее. Помимо Исаковой и Копейкина к своим ролям вернулись Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов и Кузьма Котлерев. К ним присоединятся Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.
Новые серии еженедельно будут доступны для просмотра по четвергам. Второй эпизод станет доступен к просмотру уже 5 февраля.
Также на 5 и 12 февраля на Start запланированы премьеры трех последних серий второго сезона сериала «Мошенники», в котором зрители смогут посмотреть на себя глазами злоумышленников. По сюжету главный герой, мошенник Дамир (Рустем Омаров) продолжает обманывать соотечественников, скрываясь в Стамбуле. После масштабной аферы с фиктивной продажей турецкой недвижимости, он возвращается на родину, чтобы собрать новую команду и сорвать действительно большой куш.
Помимо прочего в феврале Start покажет финал третьего сезона «Вампиры средней полосы». Новые серии завершат историю смоленских вампиром, предоставив ответы на все ключевые вопросы сюжета. Первый новый эпизод станет доступен для просмотра с 27 февраля. В общей сложности зрителей ждет еще 5 новых серий, напоминает «Радиоточка НСН».
