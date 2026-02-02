С ФЕСТИВАЛЕЙ В ОНЛАЙН

На февраль намечена и премьера сериала «Встать на ноги» с Гошей Куценко и Милой Ершовой в главных ролях.

Онлайн-кинотеатр Okko презентует инклюзивную лирическую комедию о поиске взаимопонимания между родителями и детьми. По сюжету герой Куценко, бывший уголовник по прозвищу Старый, выходит из тюрьмы после 20 лет заключения. Когда-то он взял на себя вину друга Рахима, который и думать забыл о товарище.

Оказавшись на свободе, Старый намерен забрать свою долю и съездить на море, но узнает, что у него есть взрослая дочь с инвалидностью – Оля. Эту роль в сериале сыграла Мила Ершова.

По условиям УДО герои вынуждены жить вместе. Старый при этом старается быть хорошим отцом, но Оля не хочет, чтобы ей «причиняли добро». Девушка, несмотря на инвалидность, живет насыщенной жизнью и не нуждается в поддержке.

Режиссером драмеди выступил Павел Тимофеев, работавший ранее над вторым сезоном постапокалиптического триллера «Выжившие». Помимо Куценко и Ершовой в сериале также снимались такие артисты, как Алексей Розин, Ольга Лерман, Юлия Александрова, Александр Обласов, Кузьма Котрелев и не только.

Проект ранее получил награду фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», как «Самый ожидаемый сериал», а Гоша Куценко за эту роль удостоен награды «Главный герой сезона». Стоит отметить, что в прошлый год самым ожидаемым сериалом на «Новом сезоне» назвали «Аутсорс», который в итоге стал одним из главных проектов 2025 года.

Две первые серии драмеди из восьми эпизодов можно будет увидеть уже 5 февраля. Далее серии будут выходить каждый четверг.

Со своей стороны онлайн-кинотеатр Premier в феврале продолжит показ медицинской драмы «Полная совместимость» об амбициозном трансплантологе Светлане с жестким характеров, которую после скандала в Санкт-Петербурге распределяют в провинциальный Заполярск. Главные роли в проекте сыграли Мария Лисовая, Петр Федоров и Семен Молоканов.

Премьера сериала ранее состоялась в рамках конкурсной программы фестиваля «Пилот». Режиссером и одним из сценаристов выступил Григорий Васильев («Мой первый гонорар»).

На данный момент к просмотру доступны три серии, четвертый эпизод выйдет 5 февраля, в дальнейшем они будут выходить раз в неделю.