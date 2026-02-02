«Это очередной звоночек деградации, ООН не справляется со своими функциями и задачами. Поэтому нужно пересматривать институты, систему взаимодействия. Страны с профицитом бюджета могут внести взносы, но не у всех же профицит. Рычагов у ООН достаточно много, например, лишение права голоса на Генассамблеях. Ряд проектов, включая миротворческие, находятся под угрозой. Страдают гуманитарные миссии. Россия и Китай ценят ООН и подход, когда учитываются все стороны. Мы не заинтересованы в разрушении этой структуры, ее подвели к этому процессу, но пока не все потеряно», - объяснил он.

По его словам, сейчас ООН придется пересмотреть расходы, чтобы выйти из финансового кризиса.

«Финансирование ООН завязано на взносах стран, у нас сейчас 193 участника в ООН. В пропорции от размера ВВП выплачивается взнос. США – крупнейший плательщик взносов. Трамп грозился не выплачивать взносы, так как США платят больше всех. ООН нужно посмотреть на смету расходов бюджета, претензий было много. Например, члены-представители не могли летать обычным классом, им нужен был только бизнес-класс, даже не первый и так далее. Поэтому я думаю, что нужно привести в порядок расходы. Там огромные деньги просто тратятся впустую», - пояснил собеседник НСН.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, сообщает Politico. Глава государства считает, что это можно сделать, заставив членов организации выплатить задолженности по взносам. Глава Белого дома не уточнил, будет ли Вашингтон погашать собственную задолженность.

