«Трамп никаких переговоров не ведет. Переговоры идут только по поводу того, что члены НАТО из Европы пытаются сделать так, чтобы США не отправили в Гренландию десант, они предлагают совместное патрулирование вокруг Гренландии. Европа хочет удовлетворить требования Трампа о том, что остров якобы нужно стратегически защищать от Китая и России. Всем ясно, что его на самом деле интересуют ресурсы и полезные ископаемые Гренландии. Трамп хочет захватить остров в более мягкой форме, чтобы не выглядело как оккупация. Он будет наращивать военную силу, европейцев спрашивать не будет. Сейчас идут разговоры между США и Гренландией о том, что американские фирмы придут туда, будут добывать натуральные ресурсы. Об этом идет речь, но других переговоров с европейцами не ведется. США будут делать то, что им выгодно», - подчеркнул он.

Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

