В Германии признали, что Трамп не спросит мнение Европы при «захвате» Гренландии

Александр Рар заявил НСН, что Трамп не ведет никаких переговоров с Европой по Гренландии. 

Американский лидер Дональд Трамп хочет захватить Гренландию в более мягкой форме, чтобы это не выглядело как оккупация, заявил немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Президент США Дональд Трамп на субботнем банкете клуба «Альфальфа» пошутил про вхождение Гренландии и Венесуэлы в состав США, пишет The Washington Post. До этого он заявил о начале переговоров с европейскими лидерами по поводу Гренландии. По его словам, стороны придерживаются одних позиций «по многим вещам». Рар уверен, что Трамп смягчает свой «захват», а Европу на самом деле спрашивать не будет.

Вторжение отменяется? Трамп заявил о подготовке сделки по Гренландии

«Трамп никаких переговоров не ведет. Переговоры идут только по поводу того, что члены НАТО из Европы пытаются сделать так, чтобы США не отправили в Гренландию десант, они предлагают совместное патрулирование вокруг Гренландии. Европа хочет удовлетворить требования Трампа о том, что остров якобы нужно стратегически защищать от Китая и России. Всем ясно, что его на самом деле интересуют ресурсы и полезные ископаемые Гренландии. Трамп хочет захватить остров в более мягкой форме, чтобы не выглядело как оккупация. Он будет наращивать военную силу, европейцев спрашивать не будет. Сейчас идут разговоры между США и Гренландией о том, что американские фирмы придут туда, будут добывать натуральные ресурсы. Об этом идет речь, но других переговоров с европейцами не ведется. США будут делать то, что им выгодно», - подчеркнул он.

Ранее в Гренландии заявили о сближении с Данией на фоне давления США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
