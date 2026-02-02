В Финляндии задержали пытавшихся попасть в Россию иностранцев
Финские пограничники задержали четырёх иностранных граждан, которые пытались попасть в Россию. Об этом сообщает RT.
В Пограничной охране страны рассказали, что инцидент произошёл в районе Иматры 30 января. Незаконное пересечение границы было пресечено пограничным отрядом Юго-Восточной Финляндии.
«В ходе предварительного расследования было установлено, что указанные лица связаны с предполагаемым преступлением, связанным с торговлей людьми и сутенёрством», - говорится в сообщении.
Гражданство задержанных не уточняется.
Ранее глава пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен заявил, что в 2025 году 30 россиянам отказали во въезде в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
