В Финляндии задержали пытавшихся попасть в Россию иностранцев

В Пограничной охране страны рассказали, что инцидент произошёл в районе Иматры 30 января. Незаконное пересечение границы было пресечено пограничным отрядом Юго-Восточной Финляндии.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что указанные лица связаны с предполагаемым преступлением, связанным с торговлей людьми и сутенёрством», - говорится в сообщении.

Гражданство задержанных не уточняется.

Ранее глава пресс-службы пограничной охраны Финляндии Йоуни Лахтинен заявил, что в 2025 году 30 россиянам отказали во въезде в страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».