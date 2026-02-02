Суд в Петербурге оштрафовал турецкую авиакомпанию за отмену билетов россиянам

Суд установил, что правила авиакомпании допускают аннулирование брони лишь в ограниченных случаях — при неуплате перевозки в установленный срок, отсутствии оформленных билетов или если пассажир не воспользовался местом на одном из участков маршрута и не уведомил перевозчика о намерении продолжить поездку. Ни одно из этих условий в данной ситуации выполнено не было. Оплата багажа, как указано в решении суда, была произведена с использованием действительной банковской карты, поэтому правовых оснований для отказа в перевозке у авиакомпании не имелось.

В результате суд взыскал с перевозчика убытки в пользу всех трех пассажиров, а также государственную пошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга. Общая сумма выплат составила 937 468 рублей, передает «Радиоточка НСН».

