Суд в Петербурге оштрафовал турецкую авиакомпанию за отмену билетов россиянам

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным аннулирование авиабилетов трем пассажирам из России и взыскал с турецкой частной авиакомпании почти 937 500 рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел в октябре 2024 года. Пассажиры узнали об отмене бронирования уже на стойке регистрации в аэропорту. В переписке представители перевозчика объяснили решение подозрениями в мошенничестве при оплате багажа.

Суд установил, что правила авиакомпании допускают аннулирование брони лишь в ограниченных случаях — при неуплате перевозки в установленный срок, отсутствии оформленных билетов или если пассажир не воспользовался местом на одном из участков маршрута и не уведомил перевозчика о намерении продолжить поездку. Ни одно из этих условий в данной ситуации выполнено не было. Оплата багажа, как указано в решении суда, была произведена с использованием действительной банковской карты, поэтому правовых оснований для отказа в перевозке у авиакомпании не имелось.

В результате суд взыскал с перевозчика убытки в пользу всех трех пассажиров, а также государственную пошлину в доход бюджета Санкт-Петербурга. Общая сумма выплат составила 937 468 рублей, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
