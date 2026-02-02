Вне зависимости от того, как осуществляются поставки питания в школу, образовательные учреждения обязаны его проверять, а ответственность за качество должна лежать на производителе. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело из-за некачественного питания, которое предоставлялось школьникам в Балашове, сообщило издание «Известия». До этого директор одной из местных школ был уволен после того, как отказался кормить детей некачественными продуктами. Леткова пояснила, кто отвечает за качество детского питания.

«В каждом субъекте этот вопрос решается по-разному. Допустим, в Москве профильный департамент заключает договоры с организацией, которая обеспечивает детское питание. Однако обязанность школ — проверять это питание, следить за его качеством и при необходимости предъявлять претензии. Где-то вышестоящие органы заключают договоры, где-то школы напрямую договариваются с поставщиками питания. Но в любом случае контроль качества осуществляет школа. При этом накажут того, кто проштрафился. Если не уследил директор школы, то, наверное, отвечать будет он. Но в первую очередь ответственность должна лежать на самом производителе. Система образования ни при чем, если привезли некачественное питание: вопросы к тем, кто его приготовил и привез», — сказала Леткова.