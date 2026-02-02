Привозное, бортовое: Кто ответит за некачественное питание в школах
Ответственность за некачественное питание для школьников в первую очередь должна лежать на самом производителе, сказала НСН Ольга Леткова.
Вне зависимости от того, как осуществляются поставки питания в школу, образовательные учреждения обязаны его проверять, а ответственность за качество должна лежать на производителе. Об этом НСН заявила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.
Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело из-за некачественного питания, которое предоставлялось школьникам в Балашове, сообщило издание «Известия». До этого директор одной из местных школ был уволен после того, как отказался кормить детей некачественными продуктами. Леткова пояснила, кто отвечает за качество детского питания.
«В каждом субъекте этот вопрос решается по-разному. Допустим, в Москве профильный департамент заключает договоры с организацией, которая обеспечивает детское питание. Однако обязанность школ — проверять это питание, следить за его качеством и при необходимости предъявлять претензии. Где-то вышестоящие органы заключают договоры, где-то школы напрямую договариваются с поставщиками питания. Но в любом случае контроль качества осуществляет школа. При этом накажут того, кто проштрафился. Если не уследил директор школы, то, наверное, отвечать будет он. Но в первую очередь ответственность должна лежать на самом производителе. Система образования ни при чем, если привезли некачественное питание: вопросы к тем, кто его приготовил и привез», — сказала Леткова.
Собеседница НСН также отметила необходимость принятия закона о социальном питании, о разработке которого сообщала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
«Закон о социальном питании очень необходим. Сегодня питание поставляется по госзаказу теми, кто меньше денег возьмет за свои услуги. Но дешевле — не всегда качественнее. Когда производитель питания экономит на всем, чтобы удешевить продукт, ни к чему хорошему это не привозит. Нужны гарантированные суммы от государства, позволяющие детям получать качественные продукты. Проблем с детским питанием сейчас много, особенно в регионах. В первую очередь это вариативность, когда дети не могут ничего выбрать. Что-то заказать для ребенка родители тоже не могут. К сожалению, привозное питание законсервированное, это так называемое бортовое питание. Когда его дети едят каждый день вместо нормальных живых продуктов, конечно, это не полезно для детей. Также важно, чтобы это были полезные продукты. В этом плане как раз стараются, эта система совершенствуется, а пожелания родителей по возможности учитываются. Многое меняется к лучшему, но закон и дополнительный контроль не помешали бы. И ответственность за нарушения должна быть очень серьезная. Конечно, и родители, и сами школы хотели бы, чтобы школы готовили сами, но для этого нужно купить продукты, а государство выделяет деньги только по конкурсу», — подытожила она.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что «шведские столы» в школах помогут детям стать организованнее, а школам сократить расходы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
