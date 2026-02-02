Покупателей уже не удивить цветом корпуса и количеством объективов, поэтому Apple готовит складные модели, чтобы привлечь себе клиентов, рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в беседе с НСН.

Apple рассматривает выпуск небольшого складного iPhone в формате flip после релиза первой модели в виде «книжки», аналогичной Samsung Galaxy Z Fold. Проект пока не утверждён окончательно, но в Apple рассчитывают, что «iPhone Fold» окажется успешным и подстегнет спрос на другие форматы раскладных смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. Подстрешный подчеркнул, что эта идея далеко не новая.