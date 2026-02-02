Привлечь зумеров: Зачем Apple нужен складной iPhone
Новые модели смартфонов должны чем-то привлекать, поэтому Apple готовит необычную линейку в 2026-м году, заявил НСН Константин Подстрешный.
Покупателей уже не удивить цветом корпуса и количеством объективов, поэтому Apple готовит складные модели, чтобы привлечь себе клиентов, рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в беседе с НСН.
Apple рассматривает выпуск небольшого складного iPhone в формате flip после релиза первой модели в виде «книжки», аналогичной Samsung Galaxy Z Fold. Проект пока не утверждён окончательно, но в Apple рассчитывают, что «iPhone Fold» окажется успешным и подстегнет спрос на другие форматы раскладных смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. Подстрешный подчеркнул, что эта идея далеко не новая.
«Компания Apple очень любит инновации, особенно когда их уже кто-то успел опробовать и набил все возможные шишки. Вот и теперь принимает решения с оглядкой на конкурентов, у которых подобные смартфоны были представлены уже достаточно давно. Samsung, Huawei и Xiaomi выпускают раскладные модели уже более пяти лет. Спрос на них остается стабильным, поэтому ничего удивительного, что Apple решила занять свой сегмент в этой нише», — подчеркнул он.
Подстрешный также объяснил, зачем Apple такая необычная модель.
«Этой осенью выйдут сразу две модели: Flip должна складываться по горизонтали в аккуратненький квадрат, а Ultra раскладываться по вертикали, превращаясь в небольшой планшет. Конечно же, такая модель будет стоить дороже обычной и, видимо, станет новым флагманом “айфонов”, потеснив модели Pro Max. Расчет идет как на ностальгию, так и на то, чтобы привлечь молодое поколение таким ходом. Это ожидаемо, так как следующие линейки смартфонов должны чем-то отличаться от предыдущей. Цвет корпуса и количество объективов уже никого не удивляет, а вот гибкий экран — это радикальная перемена. Хотя, конечно, нормальные телефоны останутся, а речь идет только о небольшом сегменте», — указал он.
Ранее Подстрешный объяснил НСН, почему в «айфонах» сломались будильники.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Привлечь зумеров: Зачем Apple нужен складной iPhone
- В России рассказали, зачем Макрон вел переписку с Эпштейном
- Разрушение неизбежно? К чему приведет финансовый коллапс в ООН
- От «Резервации» до лирики: Какие сериалы смотреть в феврале
- Сокуров заявил, что не участвовал в работе Совета по развитию кинематографии
- Уйдут годы: Почему Индия не откажется от российской нефти
- При каких условиях биткоин дойдет до $150 тысяч уже в 2026 году
- Глава ФИФА заявил о необходимости рассмотреть снятие санкций с россиян
- Спекулянты уходят: В чем причина рекордного обвала биткоина
- Дмитриев призвал расследовать работу Гейтса над вакцинами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru