Привлечь зумеров: Зачем Apple нужен складной iPhone

Новые модели смартфонов должны чем-то привлекать, поэтому Apple готовит необычную линейку в 2026-м году, заявил НСН Константин Подстрешный.

Покупателей уже не удивить цветом корпуса и количеством объективов, поэтому Apple готовит складные модели, чтобы привлечь себе клиентов, рассказал директор медийного агентства «Навигатор» Константин Подстрешный в беседе с НСН.

Apple рассматривает выпуск небольшого складного iPhone в формате flip после релиза первой модели в виде «книжки», аналогичной Samsung Galaxy Z Fold. Проект пока не утверждён окончательно, но в Apple рассчитывают, что «iPhone Fold» окажется успешным и подстегнет спрос на другие форматы раскладных смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg. Подстрешный подчеркнул, что эта идея далеко не новая.

«Компания Apple очень любит инновации, особенно когда их уже кто-то успел опробовать и набил все возможные шишки. Вот и теперь принимает решения с оглядкой на конкурентов, у которых подобные смартфоны были представлены уже достаточно давно. Samsung, Huawei и Xiaomi выпускают раскладные модели уже более пяти лет. Спрос на них остается стабильным, поэтому ничего удивительного, что Apple решила занять свой сегмент в этой нише», — подчеркнул он.

Подстрешный также объяснил, зачем Apple такая необычная модель.

«Этой осенью выйдут сразу две модели: Flip должна складываться по горизонтали в аккуратненький квадрат, а Ultra раскладываться по вертикали, превращаясь в небольшой планшет. Конечно же, такая модель будет стоить дороже обычной и, видимо, станет новым флагманом “айфонов”, потеснив модели Pro Max. Расчет идет как на ностальгию, так и на то, чтобы привлечь молодое поколение таким ходом. Это ожидаемо, так как следующие линейки смартфонов должны чем-то отличаться от предыдущей. Цвет корпуса и количество объективов уже никого не удивляет, а вот гибкий экран — это радикальная перемена. Хотя, конечно, нормальные телефоны останутся, а речь идет только о небольшом сегменте», — указал он.

