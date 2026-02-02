Москвичей предупредили о 25-градусных морозах
Температура воздуха в феврале будет ниже нормы приблизительно на 2-3 градуса. Об этом сайту aif.ru заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По его словам, уже 4-5 февраля температура в столичном регионе может понизиться до минус 25 градусов, а на востоке Московской области не исключено понижение до 30 градусов мороза.
Также синоптик рассказал, что в начале февраля будет преимущественно без осадков.
«6-7 февраля с юго-запада опять будет подниматься фронтальная зона, повышается вероятность снегопадов, а морозы ослабеют», - добавил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил «Радиоточке НСН», что не следует ждать ранней весны.
