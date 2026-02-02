Разведывательные самолеты Британии заметили у Калининградской области
Разведывательные самолеты Королевских ВВС Великобритании были зафиксированы в понедельник над Балтийским морем и вблизи Калининградской области, следует из данных сервиса Flightradar.
Согласно информации сервиса, в районе полетов был замечен самолет Boeing RC-135W Rivet Joint.
Он вылетел с британской авиабазы Королевских ВВС Крэнвелл и выполнял полет над Балтийским морем.
Кроме того, вблизи Калининградской области был зафиксирован разведывательный самолет Saab 340B ISR. По данным Flightradar, он вылетел из одного из аэропортов Литвы и осуществлял полет у границ региона, передает «Радиоточка НСН».
