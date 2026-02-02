Российского капитана сухогруза Solong признали виновным в убийстве
Суд в Лондоне признал счел российского капитана сухогруза Solong Владимира Мотина виновным в непредумышленном убийстве по грубой халатности. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в марте 2025 года. Контейнеровоз Solong столкнулся с танкер Stena Immaculate недалеко от международного порта Халл. В результате вспыхнул пожар, в ходе спасательной операции на берег были доставлены 36 моряков.
Позже выяснилось, что один член команды Solong пропал без вести. Моряк находился в носовой части судна и при столкновении его выбросило за борт, о чём Мотин не знал.
Сторона обвинения заявила, что капитан бездействовал вместо того, чтобы управлять сухогрузом. Мотин обвинения отверг. Наказание ему назначат на заседании 5 февраля.
Ранее в компании Ambrey, которая специализируется на морской безопасности, рассказали, что процесс установления причин столкновения Solong и Stena Immaculate может занять «недели, если не месяцы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
