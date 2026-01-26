ВСЕ ЗЛЕЕ И ЖЕСТЧЕ

Как подчеркнула в вечер премьеры актриса Виктория Исакова, «Дети перемен» - не документальный фильм, а по-настоящему большое художественное кино.

«Возможно, первое художественное отстраненное кино про 90-е», - сказала она.

В начале второго сезона ее героиня Флора Борисовна - авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын Петр. Эту роль в проекте сыграл Слава Копейкин. В продолжении развернется настоящая война и безжалостное противостояние между Флорой и Петром. Копейкин в разговоре с журналистами на премьере отметил, что его герой во втором сезоне станет жестче, злее, матерее.

Аналогичная трансформация ждет и Руслана, младшего сына Флоры. Об этом специальному корреспонденту НСН рассказал Хетаг Хинчагов, сыгравший эту роль. При этом на премьере артист заметил, что сам еще не видел ни одной серии второго сезона.

«Русланчик станет старше, жестче, более боксирующим. Научится огрызаться», - заявил собеседник НСН.

Помимо «Детей перемен» Хинчагов запомнился зрителям по проекту «Камбэк». По словам актера, все реплики его героя в этом сериале были импровизацией.

«Успех "Камбэка" не ошеломил. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Сценария пока нет, я очень прошу, чтобы мне разрешили понаписывать, и повставлять туда какой-то своей дурастики. Вроде бы не сильно против. В первом сезоне все, что говорит мой персонаж – импровизация. Все шутки написаны мной», - подчеркнул он.

Среди прочего артист 2007 года рождения отметил, что при выборе десятилетия скорее отдал бы предпочтение нулевым, а не 90-м.

«По годам мне ближе двухтысячные, потому что я родился в 2007 году. Нравятся больше также двухтысячные, они какие-то веселые. Настроение 90-х какое-то слишком мрачное. Наверное, я бы вырос чуть более грустным человеком, если бы рос в 90-х», - сказал Хинчагов.