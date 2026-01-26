Дерзость и флер Балабанова: Чего ждать от продолжения сериала «Дети перемен»
Во втором сезоне сериала «Дети перемен» семейное противостояние сделает героев, уже знакомых зрителю, жестче и злее, не обойдется и без появления новых персонажей, включая Алексея Балабанова, рассказали НСН актеры проекта.
На 2026 год онлайн-кинотеатры заготовили множество долгожданных продолжений. Заметное место среди таких проектов занимает и история из сложных 90-х – второй сезон сериала «Дети перемен» со Славой Копейкиным и Викторией Исаковой в главных ролях.
Еще в конце 2025 года сообщалось, что новые серии будут доступны для просмотра скоро, и премьера не заставила себя ждать. Первый эпизод второго сезона представили в столичном кинотеатре «Художественный». На событии побывал и специальный корреспондент НСН.
ВСЕ ЗЛЕЕ И ЖЕСТЧЕ
Как подчеркнула в вечер премьеры актриса Виктория Исакова, «Дети перемен» - не документальный фильм, а по-настоящему большое художественное кино.
«Возможно, первое художественное отстраненное кино про 90-е», - сказала она.
В начале второго сезона ее героиня Флора Борисовна - авторитетный главарь группировки, которой раньше заправлял ее старший сын Петр. Эту роль в проекте сыграл Слава Копейкин. В продолжении развернется настоящая война и безжалостное противостояние между Флорой и Петром. Копейкин в разговоре с журналистами на премьере отметил, что его герой во втором сезоне станет жестче, злее, матерее.
Аналогичная трансформация ждет и Руслана, младшего сына Флоры. Об этом специальному корреспонденту НСН рассказал Хетаг Хинчагов, сыгравший эту роль. При этом на премьере артист заметил, что сам еще не видел ни одной серии второго сезона.
«Русланчик станет старше, жестче, более боксирующим. Научится огрызаться», - заявил собеседник НСН.
Помимо «Детей перемен» Хинчагов запомнился зрителям по проекту «Камбэк». По словам актера, все реплики его героя в этом сериале были импровизацией.
«Успех "Камбэка" не ошеломил. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Сценария пока нет, я очень прошу, чтобы мне разрешили понаписывать, и повставлять туда какой-то своей дурастики. Вроде бы не сильно против. В первом сезоне все, что говорит мой персонаж – импровизация. Все шутки написаны мной», - подчеркнул он.
Среди прочего артист 2007 года рождения отметил, что при выборе десятилетия скорее отдал бы предпочтение нулевым, а не 90-м.
«По годам мне ближе двухтысячные, потому что я родился в 2007 году. Нравятся больше также двухтысячные, они какие-то веселые. Настроение 90-х какое-то слишком мрачное. Наверное, я бы вырос чуть более грустным человеком, если бы рос в 90-х», - сказал Хинчагов.
ПО БАЛАБАНОВУ
Между тем атмосфера на премьере «Детей перемен» закономерно отсылала именно к противоречивым 90-м, в которых и происходят действия сюжета сериала. Помимо Виктории Исаковой, Славы Копейкина и Хетага Хинчагова среди гостей вечера были замечены Сергей Гилев, Макар Хлебников и другие артисты, которые присоединились к актерскому составу проекта во втором сезоне. Среди них Константин Плотников, Данил Стеклов, Мариэтта Цигаль-Полищук, Алина Дулова, Валентин Анциферов, Игорь Черневич и Глафира Глазунова.
Режиссерами и авторами второго сезона проекта выступили Любовь Львова и Сергей Тарамаев, известный не только по «Детям перемен», но также, к примеру, по первому сезону «Фишера». Новый проект в каком-то смысле стало для них дебютом, поскольку прежде они никогда не работали над вторыми сезонами. Как заметил на сцене «Художественного» Тарамаев, раньше он боялся вторых сезонов, но в итоге все сложилось удачно.
«Мы очень в начале пугались, а потом поняли, что второй сезон – очень интересно. Не надо долго рассказывать, от какого мужа какой сын у Флоры Борисовны. Поняли, что мы сразу можем давить на газ, начинать стрелять и наезжать – то, что мы любим. В этом смысле второй сезон получился еще более безбашенным, более парадоксальным, в какой-то степени даже мистическим», - заверил он.
Среди сюрпризов второго сезона – появление в кадре режиссера Алексея Балабанова, задающего одному из главных героев сериала тот самый вопрос: «В чем сила, брат». В день премьеры продолжения стало известно, что Балабанова в проекте сыграл выпускник Мастерской Брусникина Сергей Карабань («Черная весна»).
Вслед за зрителями столицы скоро и аудитория стримингов сможет увидеть начало второго сезона «Детей перемен». Первая из восьми серий продолжения выйдет в онлайн-кинотеатрах Wink и Start уже 29 января. В дальнейшем новые эпизоды будут выходить раз в неделю, передает «Радиоточка НСН».
