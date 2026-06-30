По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в июне фильм «Майкл» освоил в российских кинотеатрах кассу в 1,2 миллиарда рублей. Комедия «Холоп 3» заработала в прокате 743,4 миллиона рублей, а хоррор «Закулисье реальности» с учетом показа с субтитрами – более 600 миллионов. В сумме это больше, чем топ-10 самых кассовых релизов июня 2025 года. Воронков отметил, что решение продюсеров представлять большие релизы летом оправдало себя.

«Понятно, что хотелось бы больше, до стандартных 4,5 миллиарда рублей мы за месяц не дошли, хотя июнь отработал лучше мая. Лето всегда тяжелое время. В любом случае честь и хвала продюсерам, которые ставят большие проекты на летнее время. Движение уже началось, надеюсь, оно продолжится. По мнению кинотеатров это абсолютно удачная история, потому что мы всегда рассматриваем противоположную ситуацию: что, если бы не было "Холопа 3" и не сработал "Майкл"? Это была бы глобальная катастрофа», — сказал он.