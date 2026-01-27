Фильм «На деревню дедушке» получит продолжение. Как сообщили в кинокомпании «Инфинити контент», во второй части по задумке сценаристов стариков станет уже двое. Главному герою Владику предстоит познакомиться со своим вторым дедом, которого сыграет народный артист России Федор Добронравов. При этом между старшими родственниками начнется противостояние за внимание внука. Стоянов заметил, что «На деревню дедушке 2» будет доброй и семейной историей.

«Я читал разработку и все, что сопутствует появлению полноценного сценария. Все это очень интересно. Тренд никак не изменится, это будет добрая история. В ней нельзя терять маленького зрителя, который был у первого фильма. На картину родители ходили с детьми, и детей терять не надо. Большое место в фильме должно быть уделено внуку, его интересам, потому что дети себя идентифицируют через этого мальчишку. Как бы они в его ситуации поступили, что бы любили или не любили. Я считаю, что главный герой в этой истории – семья. Все это остается», - рассказал он.