Продюсер Дробыш усомнился в успехе новой «Фабрики звезд»

Перезапуск «Фабрики звёзд» не сможет повторить успех оригинального ТВ-шоу. Об этом в интервью с «Абзацем» заявил продюсер Виктор Дробыш.

Названы имена возможных наставников в перезапуске «Фабрики звезд»

Он отметил, что ранее организаторы проекта «выбирали лучших из десятков тысяч людей, которые хотели показать себя. Теперь всё гораздо проще.

«Время изменилось, способы доставки информации изменились... Сейчас поделиться своим творчеством и стать замеченным гораздо проще благодаря соцсетям», – указал Дробыш.

Продюсер добавил, что нынешняя попытка возродить «Фабрику звёзд» – уже третья в истории проекта. Самым удачным, по его мнению, стал перезапуск в 2017 году.

Ранее Дробыш предложил, чтобы на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представлял народный артист страны Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
ТЕГИ:Шоу-бизнесТелевидениеМузыкаВиктор Дробыш

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