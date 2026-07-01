Продюсер Дробыш усомнился в успехе новой «Фабрики звезд»

Он отметил, что ранее организаторы проекта «выбирали лучших из десятков тысяч людей, которые хотели показать себя. Теперь всё гораздо проще.

«Время изменилось, способы доставки информации изменились... Сейчас поделиться своим творчеством и стать замеченным гораздо проще благодаря соцсетям», – указал Дробыш.

Продюсер добавил, что нынешняя попытка возродить «Фабрику звёзд» – уже третья в истории проекта. Самым удачным, по его мнению, стал перезапуск в 2017 году.

Ранее Дробыш предложил, чтобы на следующем международном музыкальном конкурсе «Интервидение» Россию представлял народный артист страны Филипп Киркоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

