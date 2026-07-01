МИД РФ: США не сообщали об изменении своей позиции по Украине
Страны Евросоюза пытаются склонить США в сторону требований Украины. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что в двусторонних контактах Вашингтон пока не сообщал Москве «о каком-либо изменении своей позиции».
«Стремление президента США Доналдьда Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало», - добавила дипломат.
Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США, вместо противостояния России, выбрали вектор урегулирования на Украине дипломатическим путём, пишут «Известия».
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