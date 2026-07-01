По цифровому следу: В России призвали верифицировать доступ в интернет

Сергей Силивончик заявил НСН, что специалисты по безопасности едины во мнении о том, что поможет снизить преступность в интернете.

Доступ в интернет должен быть по подтверждению личности, чтобы можно было посмотреть цифровую историю человека, только тогда можно будет предотвращать преступность. Об этом в пресс-центре НСН рассказал вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик.

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«Здесь вопрос мнимой анонимности в социальных сетях. Потому что мы, как специалисты по безопасности, считаем, что доступ в соцсети должен быть верифицируемым. Должно быть понятно, кто пришёл, что он там делает. Можно понять социальную историю человека, составить его цифровой профиль. Сегодня это делается, когда происходят какие‑то преступления, но иногда надо работать на упреждение. По некоторым направлениям нам не хватает нормативно‑правовых актов стратегического характера», — рассказал он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил в пресс-центре НСН, что с 14 до 18 лет у детей должна быть детская сим-карта, а до 14 лет детям вообще нельзя позволять регистрироваться в социальных сетях.

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ФОТО: ТАСС/Елков Олег
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