Сыгравший в «Бригаде» и «Бумере» актер Высоковский погиб в Подмосковье

Новое здание детской школы искусств в ТиНАО откроется 1 сентября Энергоснабжение в Люберцах и Котельниках полностью восстановлено после пожара на подстанции Движение на Живописном мосту восстановлено после ДТП Движение на ТТК у Петровско-Разумовской аллеи улучшили по проекту ЦОДД Выставка к 35-летию фестиваля «Славянский базар в Витебске» откроется на ВДНХ