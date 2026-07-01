Сыгравший в «Бригаде» и «Бумере» актер Высоковский погиб в Подмосковье
Известный по ролям в сериалах «Бригада» и «Бумер» актёр Александр Высоковский погиб в Московской области. Об этом со ссылкой на ГСУ Следственного комитета по региону сообщает RT.
По данным ведомства, 30 июня артист вместе с сыном пошёл на рыбалку в район Пущинской косы в Серпухове. В какой-то момент он отошёл вдоль течения и не вернулся.
«Тело погибшего найдено. На месте происшествия работают следователи Подмосковного СК», - говорится в сообщении.
Ранее в Рио-де-Жанейро в вертолётной катастрофе погиб певец Oliver Tree, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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