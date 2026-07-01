Россиянам объяснили, как оплачивать покупки за рубежом в 2026 году
Самым прагматичным решением для оплаты покупок за рубежом в 2026 году остаётся наличная валюта. Об этом пишет «ФедералПресс».
Эксперты отмечают, что для обмена в стране пребывания лучше брать доллары или евро, а в Китай разумнее сразу брать юани, которые можно приобрести в российских обменниках.
Что касается банковских карт, то в ряд стран можно использовать карты «МИР», однако в некоторых государствах система работает с серьёзными ограничениями и жёсткими лимитами. Безоговорчно российский «пластик» действует лишь на Кубе, в Абхазии и Белоруссии.
Самый стабильный вариант - физическая или виртуальная карта иностранного банка. Однако он и самый дорогой - оформление такого «пластика» через посредников может обойтись в сумму до 50 тысяч рублей. Для самостоятельного получения потребуется визит в страну. Экономист Василий Кутьин указал, что лучше обращаться в банки Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Армении или Таджикистана, где процедура для россиян уже отлажена.
Ещё один способ оплаты за рубежом - QR-коды. «Сбербанк» позволяет использовать этот варинат в Белоруссии, странах Центральной Азии, Вьетнаме, на Филиппинах и в Бразилии. Банк ВТБ предоставляет аналогичную услугу в Китае, Индии и Египте. При поездке в Китай россияне могут настроить Alipay, WeChat Pay или приложение Nihao China - нужны российский номер телефона и карта UnionPay. К минусам QR-кодов специалисты отнесли неравномерное покрытие и завышенный курс конвертации.
«Универсального рецепта, подходящего для всех стран и ситуаций, сегодня не существует – успех транзакции зависит от множества переменных», - говорится в публикации.
Ранее руководители крупнейших британских банков обсудили создание национальной альтернативы американским платежным системам Visa и Mastercard, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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