«Весной мы тонули два раза!»: Погорельцы из Белоомута жалуются на потопы
Жители подмосковного поселка Белоомут пять лет «плавают» по своим участкам, а в Мурманске год не решается проблема с оставшейся без горячей воды девятиэтажкой.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» получает летом все больше жалоб от россиян, которые называют свои обращения «криком души».
Так, в подмосковном поселке Белоомут уже пять лет в непогоду заливает дома, а их жители устали «плавать» по своим участкам. А в Мурманске девятиэтажный дом уже год живет без горячей воды.
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Поселок Белоомут находится примерно в 160 километрах от Москвы. После страшного пожара, уничтожившего деревню Моховое в 2010 году, погорельцев переселили в соседний Белоомут. Однако уже пять лет их участки затапливает вода в распутицу и непогоду, дренажная система не работает, а местные власти разводят руками.
«Это Луховицкий район Московской области. В 2010 году у нас здесь был пожар, сгорела деревня Моховое. Погорельцев переселили сюда, в Белоомут, микрорайон Новый. Последние пять лет у нас на участках вода, тонем. В этом году, например, в апреле и в начале мая мы тонули два раза. Как разлив, так у нас вода держится, она никуда не уходит, не работает дренажная система. Три года подряд собирают собрания на этот счет, но всё без толку - как разлив, как большие дожди, у нас дом в воде. Ну сколько можно? В прошлом году мы вроде всё подделали, а в этом у меня всё уплыло, дом опустился еще ниже в землю – и вода стоит подолгу, и крыльцо гниет. Ну когда это закончится?» - возмутилась в беседе с НСН одна из местных жительниц.
Мы попросили губернатора Московской области Андрея Воробьева помочь жителям Белоомута.
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Ну а в Мурманске уже год мучаются без горячей воды жители девятиэтажного дома на улице Маклакова. Общедомовой водонагреватель сломался, а ремонтировать его управляющая компания не хочет, хотя люди все это время платят и за капремонт, и за горячую воду, которой нет.
«С июня 2025-го года у нас просто нет горячей воды в девятиэтажном доме. Это большой дом, два подъезда, квартир много, мы живем в центре города, это Октябрьский округ. У кого нет бойлера, тот нагревает себе воду в тазиках, как в старые времена. У кого есть, бойлеры все равно маленькие, их не хватает, чтобы семья жила нормальной жизнью. Куда мы только не обращались, всё бесполезно. Все отвечают: мы ничего не можем сделать, решает ваша управляющая компания, а на них никто повлиять не может. Но мы же платим за всё, платим за капитальный ремонт. Почему оттуда нельзя взять деньги и сделать этот бойлер? У нас в городе было много таких ситуаций, но управляющие компании решали эти вопросы за месяц или два, а у нас получается уже больше года», - рассказала НСН жительница проблемного дома.
Мы переадресовали ее вопросы мэру Мурманска Ивану Лебедеву.
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