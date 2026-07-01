Он отметил, что прогнозировать, как будет развиваться ситуация в отрасли сложно, но одна из ключевых задач властей сегодня — обеспечить маршрутных перевозчиков и такси топливом.

«Такие транспортные средства, как автомобили спецслужб, автобусы, маршрутки, такси должны заправляться вне очереди, либо должны выделяться какие-то специальные места, чтобы рабочий день не был потерян в попытках заправиться. В текущей ситуации надо продумывать, что делать с топливом для обеспечения перевозок маршрутных транспортных средств и такси, это одна из первоочередных задач. Мы не знаем, как у нас дальше будет развиваться ситуация с дефицитом топлива. Абсолютно непонятно, что у нас будет с курсом валют и поставками запчастей, потому что не совсем логично работают логистические цепочки. Цены на автотранспорт желают оставляют желать лучшего, потому что скачет параллельный импорт. У нас сейчас ввели законные списки автомобилей, которые надо закупать для такси. Соответственно, производители радостно приподняли цены на них. Пока никаких предпосылок, что вдруг случится удешевление услуг и весь этот бред закончится, нет», — резюмировал эксперт.

Ранее Евгений Грэк объяснял НСН, что траты водителей такси на топливо составляют значительную долю производственных расходов, поэтому резкий рост цен на топливо без повышения тарифов на поездки заставит их работать в убыток.

