«Ни сил, ни желания»: Водители такси не выходят на работу из-за проблем с топливом
Для маршрутных перевозок и такси необходимо выделить специальные места, чтобы они могли быстро заправиться, заявил НСН Евгений Грэк.
Водители такси стали реже выходить на линии, так как никто не хочет половину рабочего дня стоять в очередях на заправках, а уехав на удаленное расстояние рискуют вовсе не заправиться, при этом агрегаторы, чтобы стимулировать таксистов заступать на смены, повышают цены, рассказал НСН советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
Проблемы с топливом провоцируют нехватку экипажей такси, так как водители реже выходят на линию и стараются избегать дальних маршрутов, передает «Коммерсант». По разным оценкам отток специалистов за последнее время составил от 5% до 20%. При этом в «Яндекс Такси» изданию сообщили, что системного роста цен или оттока водителей из-за нехватки топлива не фиксируют, хотя и обсуждают с региональными властями и сетями АЗС увеличение лимита топлива для такси. Грэк подчеркивает, что со своей стороны агрегаторы предпринимают шаги, чтобы мотивировать водителей работать, однако иногда эти меры имеют обратное действие.
«Водители выходят на работу значительно меньше, так как не хотят провести половину рабочего дня в очереди за топливом. А после этого человек уже не в состоянии работать, у него путевой лист закончился, и ни сил, ни желания продолжать нет. Многие остаются дома, потому что понимают, что отъехав куда-то в соседний регион, не факт, что заправятся. Рядом какие-то места-лазейки известны, но все равно приличное время приходится проводить в очередях, даже в крупных городах, где какие-то поставки относительно сохранились. Агрегаторы, пытаясь заманить водителей на линию, делают цены выше. А из-за повышения цены уменьшается количество желающих поехать. У нас агрегаторы львиную долю заказа забирают: в зависимости от региона, это от 20% до 50% от стоимости поездки. Учитывая это, некоторые водители предпочитают напрямую договариваться, либо через диспетчерские, в которых более лояльные и адекватные комиссии на уровне 5-10%», — пояснил он.
Он отметил, что прогнозировать, как будет развиваться ситуация в отрасли сложно, но одна из ключевых задач властей сегодня — обеспечить маршрутных перевозчиков и такси топливом.
«Такие транспортные средства, как автомобили спецслужб, автобусы, маршрутки, такси должны заправляться вне очереди, либо должны выделяться какие-то специальные места, чтобы рабочий день не был потерян в попытках заправиться. В текущей ситуации надо продумывать, что делать с топливом для обеспечения перевозок маршрутных транспортных средств и такси, это одна из первоочередных задач. Мы не знаем, как у нас дальше будет развиваться ситуация с дефицитом топлива. Абсолютно непонятно, что у нас будет с курсом валют и поставками запчастей, потому что не совсем логично работают логистические цепочки. Цены на автотранспорт желают оставляют желать лучшего, потому что скачет параллельный импорт. У нас сейчас ввели законные списки автомобилей, которые надо закупать для такси. Соответственно, производители радостно приподняли цены на них. Пока никаких предпосылок, что вдруг случится удешевление услуг и весь этот бред закончится, нет», — резюмировал эксперт.
Ранее Евгений Грэк объяснял НСН, что траты водителей такси на топливо составляют значительную долю производственных расходов, поэтому резкий рост цен на топливо без повышения тарифов на поездки заставит их работать в убыток.
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