СМИ: Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения
«ВЭБ.РФ» совместно с кабмином России разрабатывает проект закона по автоматической конвертации накоплений граждан, сформированных в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает РБК.
Источники издания рассказали, что речь идет о возможности автоматического перевода таких пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Инициатива предполагает перевод пенсионных накоплений из системы ОПС в ПДС в том же фонде, где они находятся. Ожидается, что договор ПДС с пенсионным фондом подписываться не будет: отношения будут возникать автоматически в рамках автоконвертации. По этой причине гражданин не должен предпринимать активных действий, чтобы стать участником ПДС. Однако у него появляются те же права, что и у лиц, заключивших договор добровольно.
Возможности владельцев накоплений после автоконвертации не только сохраняются, но и становятся более широкими. После перевода пенсионных накоплений в ПДС у участников программы появится новый режим их использования.
Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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