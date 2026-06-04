СМИ: Власти обсуждают автоконвертацию пенсионных накоплений в сбережения

Источники издания рассказали, что речь идет о возможности автоматического перевода таких пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договорам долгосрочных сбережений. Инициатива предполагает перевод пенсионных накоплений из системы ОПС в ПДС в том же фонде, где они находятся. Ожидается, что договор ПДС с пенсионным фондом подписываться не будет: отношения будут возникать автоматически в рамках автоконвертации. По этой причине гражданин не должен предпринимать активных действий, чтобы стать участником ПДС. Однако у него появляются те же права, что и у лиц, заключивших договор добровольно.

Возможности владельцев накоплений после автоконвертации не только сохраняются, но и становятся более широкими. После перевода пенсионных накоплений в ПДС у участников программы появится новый режим их использования.

Ранее стало известно, что россияне годами копили через НПФ ради прибавки всего в 4 тысячи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

