Рестораны обещают официантам зарплаты в 400 тысяч рублей
Российская отрасль общественного питания столкнулась с острой нехваткой персонала, из-за чего заведения готовы предлагать сотрудникам рекордные доходы и расширенный социальный пакет, сообщает «Коммерсант».
В настоящее время только на одной из московских площадок открыто более 3 тысяч вакансий для официантов. Сегодня работодатели идут на беспрецедентные меры: оплачивают стажировки новичкам, арендуют квартиры для персонала и предлагают зарплаты, сопоставимые с доходами в IT-сфере. С учетом чаевых заработок может стартовать от 100-250 тысяч, а в премиальном сегменте достигает 400 тысяч рублей в месяц. Летом ситуация у рестораторов усугубляется оттоком сотрудников в курортные зоны. Например, от кадрового голода уже сейчас остро страдает Алтай.
При этом представители общепита признают, что предел возможностей по повышению зарплат уже достигнут. На фоне роста цен гостевой трафик в заведениях упал на 12-25%, что вынуждает бизнес сокращать расходы. Теперь индустрия равняется на европейскую модель: штат планируют оптимизировать, оставляя только самых быстрых и продуктивных сотрудников.
Зарплата официанта сегодня доходит до сотен тысяч рублей благодаря чаевым, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
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