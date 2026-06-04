«Сбербанк» готов организовать массовый завоз мигрантов из Индии

По его словам, предлагается очень эффективное решение - помощь в первую очередь застройщикам, крупным девелоперам, подрядчикам в насыщении трудовыми ресурсами при помощи одного из насыщенных рынков с избытком рабочей силы. Банкир указал, что нехватка рабочих рук ⁠так или иначе замедляет темпы строительства, а банк поможет строительному сектору найти ‌индийских рабочих, упростить процесс въезда потенциальных трудовых ресурсов с соответствующими компетенциями.

«Не секрет, что и в зоне Персидского ​залива большие объемы были построены с применением рабочей силы из Индии. И как нам кажется, этот ‌сервис будет востребован и уже востребован на рынке России», - подчеркнул Попов.

Ранее стало известно, что российские компании готовы нанять работников из Индии и Африки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

